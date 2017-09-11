Россия будет добиваться сокращения дипмиссии США

Москва вновь сократит численность дипломатов США в РФ и изменит формат дипмиссии, пообещал министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает Дойче велле.

"Если уж они взяли паритет в качестве критерия, мы сейчас рассматриваем те условия, в которых работают американские загранучреждения в России и российские в США, и приведем эти условия в полное соответствие с тем, что называется паритетом", - заявил Лавров на пресс-конференции в Аммане.

По словам российского министра, этот шаг станет ответом на действия Вашингтона, по требованию которого было закрыто генконсульство РФ в Сан-Франциско. Москва ранее "проявила добрую волю и попросила США привести в соответствие" численность дипмиссии в РФ с количеством сотрудников российских загранучреждений в США и сократить число дипломатов в России до 455, указал Лавров.