В Армении исключили возможность выхода из путинского союза

В настоящее время выход Армении из Евразийского экономического союза не в числе наших внешнеполитических приоритетов. Как передает «Новости Армения», об этом в беседе с журналистами 11 сентября заявил вице-председатель правящей Республиканской партии Армении, глава постоянной парламентской комиссии по внешним отношениям Армен Ашотян.

Касаясь подготовленного блоком «Выход» проекта решения по выходу Армении из ЕАЭС, Ашотян отметил: «Я думаю, головной для обсуждений по этому вопросу будет назначена именно наша комиссия. Мы еще не получили текст проекта. Думаю, правильнее будет работать с документом на руках. В целом эта инициатива не соответствует внешнеполитическим и внешнеэкономическим интересам Армении».