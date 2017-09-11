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Центробанк о курсе маната

 

Официальный курс маната по отношению к доллару на 12 сентября 2017 года установлен на уровне 1,7009 маната, сообщает Центробанк.

По отношению к 11 сентября курс маната к доллару не изменился.

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