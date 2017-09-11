Жириновский объявил войну Зюганову

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский обещал начать антикоммунистическую пропаганду против КПРФ и лично лидера коммунистов Геннадия Зюганова, передает РИА Новости.

Как заявил Жириновский на пресс-конференции, КПРФ организовали кампанию против либерал-демократов, назвав ее "жириновщина".

"Теперь мы будем вести пропаганду против "зюгановщины" по всей стране, самую такую хорошо сбалансированную антикоммунистическую пропаганду", — сказал он.

Лидер ЛДПР добавил, что на такие действия его подвигло в том числе, то, что Зюганов не устоял против использования "личных выпадов".

"Мы поможем Зюганову и КПРФ закопать и его самого", — подчеркнул Жириновский.