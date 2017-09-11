В клинике Лейлы Шихлинской умирают роженицы

10 сентября в клинике Лейлы Шихлинской во время родов скончалась 32-летняя женщина. Корреспонденту haqqin.az случившееся подтвердила главный гинеколог Минздрава, председатель комиссии по родовспоможению Севиндж Мамедова.

«Все частные клиники, в том числе и клиника Лейлы Шихлинской, строят свою деятельность на основании инструкций Минздрава. Случаи смерти рожениц в частных лечебных заведениях тщательно расследуются Минздравом. Накануне при родах умерла женщина, о чем комиссия по родовспоможению сразу же была извещена. После того как нам представят документы по этому инциденту, состоится проверка Минздрава. Только после этого можно будет говорить о причинах смерти роженицы», - сказала С.Мамедова.

Однако отказавшийся представиться врач клиники Лейлы Шихлинской заявил, что ни вчера, ни вообще в течение года в их клинике не было зарегистрировано ни одного случая смерти детей или рожениц.