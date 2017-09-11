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Вьетнамские коммунисты приехали в гости к ЙАП

 

Находящаяся в Баку делегация во главе с секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ) Чыонг Тхи Май сегодня посетила штаб правящей партии "Ени Азербайджан" (ЙАП).

Как сообщает АзерТАдж, с гостями встретились заместитель председателя – исполнительный секретарь ЙАП Али Ахмедов, председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами, заместитель исполнительного секретаря ЙАП Мубариз Гурбанлы, депутат Милли Меджлиса, заместитель исполнительного секретаря ЙАП Сиявуш Новрузов.

На встрече А.Ахмедов заявил об успешном сотрудничестве Азербайджана и Вьетнама и подчеркнул, что данный визит создаст условия для еще большего развития взаимосвязей.

Выразив удовлетворение встречей, секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ) Чыонг Тхи Май отметила интенсивное социально-экономическое развитие Азербайджана, что создает условия для повышения уровня благосостояния населения.

Вьетнамский партийный деятель отметила традиционность сотруднических отношений между Азербайджаном и Вьетнамом и особо подчеркнула, что обучавшиеся в свое время в Азербайджане и изучавшие нефтяную сферу вьетнамцы ныне занимают в ее стране высокие посты.

Гостья добавила, что взаимные визиты руководителей наших стран еще более укрепляют взаимосвязи двух государств.

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