Али Гасанов прошелся по пресс-секретарю Артура Расизаде

Помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов прокомментировал оскорбительное высказывание главы пресс-службы Кабинета министров Акифа Али об известном ученом Лютфи Заде, передает АПА.

«Руководители и сотрудники пресс-служб государственных органов несут ответственность за регулирование связей со СМИ, формирование общественного мнения о деятельности данных структур. Они должны налаживать отношения представляемых ими организаций с медиа на основе достоверности, принципах взаимоуважения и эффективного сотрудничества, вести себя в соответствии со своим статусом, соблюдать этические нормы при озвучивании своих заявлений и мнений. Сотрудник пресс-службы не должен забывать, что находится в центре внимания, перед камерой и микрофоном, и обязан вести себя соответственно», - заявил помощник президента Азербайджана.

Али Гасанов подчеркнул, что Лютфи Заде был не только большим ученым, но и нашим всемирно известным соотечественником, награжденным орденом «Достлуг» Азербайджана.

«Ученый был принят президентом Азербайджанской Республики господином Ильхамом Алиевым. Глава государства питал к нему глубокое уважение как к ученому и как к личности. Лютфи Заде был гордостью нашего народа. Использование необдуманных выражений в отношении выдающегося ученого говрит о том, что человек, который носит статус главы пресс-службы Кабмина, потерял чувство ответственности и не отдает себе отчета в том, о чем говорит», - заявил помощник президента.

Напомним, что 8 сентября глава пресс-службы Кабинета министров Акиф Али оскорбительно высказался в отношении скончавшегося на днях выдающегося азербайджанского ученого Лютфи Заде, назвав его «ореховоголовым». Это вызвало негативную реакцию в обществе, и Акиф Али был вынужден извиниться за свои слова.

Всемирно известный азербайджанский ученый Лютфи Заде скончался в США 6 сентября.