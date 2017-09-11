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Сотни тысяч человек собрались на празднование Дня Каталонии

 

В Барселоне в понедельник проходит Диада — Национальный день Каталонии, проведению которого власти автономного сообщества уделяют особое внимание: до так называемого "референдума о независимости" осталось менее трех недель, сообщает РИА Новости.

Тысячи человек с эстеладами (неофициальный флаг Каталонии, символ борьбы за независимость) заполнили центр города. У большинства на плечах и в руках — так называемые "синие эстелады" — соединение традиционного каталонского флага с белой звездой, вписанной в синий треугольник. Реже попадаются "красные эстелады" — их используют крайне левые националисты.

По замыслу организатора — общественной организации Каталонская Национальная ассамблея — ровно в 17.14 по местному времени все участники акции должны надеть ярко-желтая футболки, которые в этом году станут символом Диады.

Сотни тысяч человек — по данным Ассамблеи, о своем желании участвовать заявили 450 тысяч — заполнят пересекающиеся под прямым углом улицы в центре каталонской столицы — аллею Грасия и улицу Аррагон — создав таким образом огромный "желтый плюс", который "будет виден с неба".

По замыслу организаторов, надеть футболки надо в тот момент, когда акция официально начнется. Поэтому было "рекомендовано" приходить в футболках предыдущих Диад и обмениваться ими с другими участниками. Каждый год Каталонская Национальная ассамблея выпускает новые модели.

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