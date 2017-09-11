Подписаться на уведомления
 

Новый представитель ЕС на переговорах с Мамедъяровым фото

 

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял сегодня нового главу представительства Европейского Союза в Баку Кестутиса Янкаускаса, сообщает пресс-служба МИД.

«На встрече состоялись обсуждения, связанные с очередным этапом переговорного процесса по соглашению о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Европейским Союзом, было выражено удовлетворение конструктивным характером и взаимным доверием, в которых протекают переговоры», - сказано в сообщении.

Стороны обменялись мнениями о возможностях сотрудничества между Баку и ЕС в сферах энергетики, транспорта, гражданской авиации и гуманитарной области.

Э.Мамедъяров назвал нерешенность армяно-азербайджанского конфликта и продолжающуюся оккупацию Арменией территории Азербайджана основной угрозой безопасности региона и информировал К.Янкаускаса о ходе переговоров по разрешению карабахской проблемы.

 

253 просмотров


Старости
Рза Зарраб на свободе?
Рза Зарраб на свободе?
Наша погода
Сегодня 29° / 21°
12 Сен 29° / 20°
13 Сен 30° / 22°
14 Сен 30° / 21°

Наши деньги
1 USD   =   1.7009 AZN
1 EUR   =   2.0422 AZN
1 RUB   =   0.0296 AZN

Новостная лента

Алжир приобрел у России "Искандер-Э"
Ильхам Алиев назначил нового ректора
Как Чингиз Абдуллаев обманул Азербайджан за 8 тысяч манатов
США купят у Израиля «Железный купол»
Жителям швейцарского города разрешат платить налоги в биткоинах
Новый представитель ЕС на переговорах с Мамедъяровым фото
Сотни тысяч человек собрались на празднование Дня Каталонии
Али Гасанов прошелся по пресс-секретарю Артура Расизаде
Вьетнамские коммунисты приехали в гости к ЙАП
Путин позвонил Меркель
Глава МИД ФРГ назвал членов «Альтернативы для Германии» нацистами
Эльмар Мамедъяров едет во Вьетнам
В клинике Лейлы Шихлинской умирают роженицы
Жириновский объявил войну Зюганову
Центробанк о курсе маната
Адвокат: «Лапшин покинет Азербайджан до конца дня»
В Армении исключили возможность выхода из путинского союза
Россия будет добиваться сокращения дипмиссии США
Столкновение поездов в Швейцарии Десятки пострадавших
Баку не проведет турнир претендентов по шахматам
Антонио Конте: «Я очень хорошо знаю многих игроков «Карабаха»
Мехрибан Алиева посетила отремонтированный детский сад фото
Брат Шахмара Мовсумова рассказал о многомиллионных кредитах и залогах По следам наших выступлений
Власти Испании оштрафовали Facebook на 1,2 миллиона долларов
Посол Израиля о помиловании Лапшина
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться