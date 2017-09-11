Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял сегодня нового главу представительства Европейского Союза в Баку Кестутиса Янкаускаса, сообщает пресс-служба МИД.

«На встрече состоялись обсуждения, связанные с очередным этапом переговорного процесса по соглашению о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Европейским Союзом, было выражено удовлетворение конструктивным характером и взаимным доверием, в которых протекают переговоры», - сказано в сообщении.

Стороны обменялись мнениями о возможностях сотрудничества между Баку и ЕС в сферах энергетики, транспорта, гражданской авиации и гуманитарной области.

Э.Мамедъяров назвал нерешенность армяно-азербайджанского конфликта и продолжающуюся оккупацию Арменией территории Азербайджана основной угрозой безопасности региона и информировал К.Янкаускаса о ходе переговоров по разрешению карабахской проблемы.