Жителям швейцарского города разрешат платить налоги в биткоинах

Жители швейцарского Кьяссо (кантон Тичино) с 2018 года смогут вносить налоговые платежи в биткоинах при условии, что сумма будет не меньше 250 франков ($263), сообщила мэрия города, передает swissinfo.ch.

Такое решение властями было принято после консультаций с целым рядом компаний, развивающих технологии блокчейна и намеренных разместить производственные и научные мощности в Тичино, в том числе в Кьяссо.

По словам мэра города Бруно Арригони, единственный италоязычный кантон Швейцарии может вполне стать одним из ведущих центров развития технологии блокчейна как страны наряду с кантоном Цуг, так и всей Европы. В них власти Тичино видят многообещающую замену в среднесрочной перспективе банковскому сектору, в прошлом игравшему роль важного локомотива региональной экономики.

С 2018 года Швейцария переходит на новые стандарты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в области обмена налоговой и банковской информацией, в связи с чем бизнес на основе банковской тайны утратит былое значение для страны.