Подписаться на уведомления
 

Жителям швейцарского города разрешат платить налоги в биткоинах

 

Жители швейцарского Кьяссо (кантон Тичино) с 2018 года смогут вносить налоговые платежи в биткоинах при условии, что сумма будет не меньше 250 франков ($263), сообщила мэрия города, передает swissinfo.ch.

Такое решение властями было принято после консультаций с целым рядом компаний, развивающих технологии блокчейна и намеренных разместить производственные и научные мощности в Тичино, в том числе в Кьяссо.

По словам мэра города Бруно Арригони, единственный италоязычный кантон Швейцарии может вполне стать одним из ведущих центров развития технологии блокчейна как страны наряду с кантоном Цуг, так и всей Европы. В них власти Тичино видят многообещающую замену в среднесрочной перспективе банковскому сектору, в прошлом игравшему роль важного локомотива региональной экономики.

С 2018 года Швейцария переходит на новые стандарты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в области обмена налоговой и банковской информацией, в связи с чем бизнес на основе банковской тайны утратит былое значение для страны.

217 просмотров


Старости
Рза Зарраб на свободе?
Рза Зарраб на свободе?
Наша погода
Сегодня 29° / 21°
12 Сен 29° / 20°
13 Сен 30° / 22°
14 Сен 30° / 21°

Наши деньги
1 USD   =   1.7009 AZN
1 EUR   =   2.0422 AZN
1 RUB   =   0.0296 AZN

Новостная лента

Алжир приобрел у России "Искандер-Э"
Ильхам Алиев назначил нового ректора
Как Чингиз Абдуллаев обманул Азербайджан за 8 тысяч манатов
США купят у Израиля «Железный купол»
Жителям швейцарского города разрешат платить налоги в биткоинах
Новый представитель ЕС на переговорах с Мамедъяровым фото
Сотни тысяч человек собрались на празднование Дня Каталонии
Али Гасанов прошелся по пресс-секретарю Артура Расизаде
Вьетнамские коммунисты приехали в гости к ЙАП
Путин позвонил Меркель
Глава МИД ФРГ назвал членов «Альтернативы для Германии» нацистами
Эльмар Мамедъяров едет во Вьетнам
В клинике Лейлы Шихлинской умирают роженицы
Жириновский объявил войну Зюганову
Центробанк о курсе маната
Адвокат: «Лапшин покинет Азербайджан до конца дня»
В Армении исключили возможность выхода из путинского союза
Россия будет добиваться сокращения дипмиссии США
Столкновение поездов в Швейцарии Десятки пострадавших
Баку не проведет турнир претендентов по шахматам
Антонио Конте: «Я очень хорошо знаю многих игроков «Карабаха»
Мехрибан Алиева посетила отремонтированный детский сад фото
Брат Шахмара Мовсумова рассказал о многомиллионных кредитах и залогах По следам наших выступлений
Власти Испании оштрафовали Facebook на 1,2 миллиона долларов
Посол Израиля о помиловании Лапшина
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться