Договор об аренде помещения для скандально известного кафе «26» был заключен между руководством Союза писателей Азербайджана и предпринимателем Рамилем Мамедли. С таким утверждением выступила сегодня газета «Ени Мусават», обнародовавшая фотографии этого документа.

Напомним, что несколько дней назад глава Исполнительной власти Баку Гаджибала Абуталыбов лично руководил закрытием кафе «26» в здании Союза писателей Азербайджана. Глава города обвинил владельцев заведения в том, что они назвали его в честь 26 бакинских комиссаров и дашнаков, которые столетие назад учинили резню азербайджанцев.

Когда обвинения посыпались и в адрес Союза писателей Азербайджана за сдачу в аренду помещения под кафе, разгорелись публичные споры между главой Гаджибалой Абуталыбовым и секретарем Союза писателей Чингизом Абдуллаевым. Абдуллаев публично заявил, что представляемая им структура не имеет ни к самому кафе, ни к занимаемому им помещению никакого отношения.

Однако официальные документы свидетельствуют об обратном. Договор об аренде был заключен между Чингизом Абдуллаевым и предпринимателем Рамилем Мамедли. По соглашению в помещении Союза писателей открылось кафе, а Чингиз Абдуллаев получал за это ежемесячно 8 тысяч манатов. Договор был заключен 14 марта 2017 года.

Если Г.Абуталыбов и мэрия вызвали на себя огонь критики из-за закрытия кафе без решения суда и следствия, то писатель Чингиз Абдуллаев, безусловно, тоже несет моральную ответственность, поскольку он солгал и ввел в заблуждение общественность страны. Нечестный поступок Ч.Абдуллаева вызвал нарекания и осуждение в общественном мнении страны. Писатель защищал не общественные интересы и права предпринимателя, а собственные преференции арендодателя. Проще говоря, шкурные интересы. В общем, выступил в роли обыкновенного лавочника.

Более того, столкнувшись с негодованием общественности, Ч.Абдуллаев обрушился с обвинениями… не на власти, а на журналистскую братию, угрожая исками в суд и штрафами. Спрашивается, за что такое наказание? Видите ли, Ч.Абдуллаев возмутился тем, что журналисты выступили в защиту незаконного закрытия кафе. И стали цитировать гневные филиппики писателя, которые он тиражировал на своей странице в фейсбуке. На самого Ч.Абдуллаева наехали! А он не посмел ответить властям, и пошел с мечом на более слабых и беззащитных, в данном случае журналистов. Вот такое лицо у современного азербайджанского интеллигента.

Следуя советам Ильича, в противостоянии буржуазной интеллигенции с царской властью надо непременно встать на сторону власти. Интеллигенция обманет и с легкостью предаст на полпути. Что и доказал Чингиз Абдуллаев…