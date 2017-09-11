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Алжир приобрел у России "Искандер-Э"

 

Блог Центра анализа стратегий и технологий, ссылаясь на алжирские источники, сообщает о покупке Алжиром четырех оперативно-тактических комплексов "Искандер-Э". Алжир стал второй страной после Армении, закупившей у России эти ракетные комплексы, сообщает Лайф.

"Искандер-Э" — это экспортный вариант российского оперативно-тактического комплекса, созданного в 2006 году. Основное назначение ОТРК "Искандер" — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими. Для прорыва обороны противника комплексы могут использовать различные типы боеприпасов, сильно облегчающие задачу.

Для прорыва противоракетной обороны в комплексе может использоваться крылатая ракета Р-500 со сверхнизкой траекторией полёта на высоте 6-7 метров с огибанием рельефа местности, ее официальная дальность полета — 500 километров, однако американские эксперты считают, что это заниженные данные, и определяют ее в 2000 километров. По некоторым данным, комплекс также может использоваться как средство доставки тактического ядерного оружия.

Сообщение про "Искандер-Э" дополнило сегодняшнюю новость о закупке Алжиром 300 экземпляров боевой машины поддержки танков БМПТ-72 "Терминатор". Предполагается, что БМПТ-72 будут применять совместно с Т-90, прикрывая их от действий пехоты противника.

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