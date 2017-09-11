США не будут вводить санкции против Ким Чен Ына

США существенно переработали свой проект резолюции по КНДР, исключив из него запрет на поставки в Северную Корею нефти и продуктов ее переработки, а также адресные санкции против лидера страны Ким Чен Ына, сообщает ТАСС.

Как следует из текста документа, теперь США предлагают ввести эмбарго на продажу стране газовых конденсатов и ввести ограничения на экспорт в нее углеводородов.

В случае принятия резолюции с 1 октября по 31 декабря 2017 года страны смогут продать КНДР не более 500 тыс. баррелей продуктов нефтепереработки, а в течение всего 2018 и каждого последующего года - до 2 млн баррелей. Государства, осуществляющие подобные поставки, должны будут каждые 30 дней отчитываться перед специальным комитетом Совбеза о совершенных сделках, подтверждая, что в них не участвуют "лица и организации, связанные с ядерной или ракетной программами КНДР".



В документе не называются конкретные ограничения по экспорту сырой нефти. Вместо этого в нем указывается, что страны "не будут поставлять, продавать или передавать КНДР" в течение каждого последующего 12-месячного периода "объем сырой нефти, превышающий количество, которое государства - члены поставили, продали или передали в течение 12 месяцев до принятия этой резолюции".



Кроме того, проект резолюции не предусматривает введение санкций против Ким Чен Ына, правительства страны и всей Трудовой партии Кореи (ТПК). Вместо этого в черный список предлагается включить некоторые структуры ТПК, в том числе ее Центральный военный комитет.

