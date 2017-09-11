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Нападение на полицейских в Египте Погибли 18 человек

 

Число полицейских, погибших в результате теракта на севере Синайского полуострова, достигло 18 человек, передает РИА Новости со ссылкой на издание "Аль-Ахрам".

Ранее сообщалось о пяти погибших и десяти пострадавших в этом происшествии.

По данным издания, экстремисты подорвали фугас на пути следования колонны из трех БТР и двух легковых автомобилей полиции. Сразу после взрыва террористы попытались атаковать сотрудников МВД, но были встречены ответным огнем.

Правоохранителям, как сообщается, удалось уничтожить несколько радикалов.

Ответственность за нападение, по данным египетской газеты "Аль-Фаджр", взяла на себя взяла группировка "Исламское государство".

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