Офис представителя ОБСЕ по свободе СМИ Арлема Дезира приветствовал решение о помиловании президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым блогера Александра Лапшина.
"Я приветствую помилование и освобождение блогера Александра Лапшина в Азербайджане", — говорится в сообщении А.Дезира, опубликованном в аккаунте представительства в Twitter.
ОБСЕ поддержала решение о помиловании Лапшина
Офис представителя ОБСЕ по свободе СМИ Арлема Дезира приветствовал решение о помиловании президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым блогера Александра Лапшина.