Трамп: 11 сентября самый страшный удар по США после Перл-Харбора

США отмечают 16-ю годовщину трагедии 11 сентября – терактов, произошедших в 2001 году в Нью-Йорке и Вашингтоне, сообщает "Голос Америки".

Американцы отдают дань памяти приблизительно 3 000 человек, ставших жертвами «Аль-Каиды», боевики которой, захватив пассажирские самолеты, направили те на здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагона. Еще один захваченный самолет разбился, упав на поле в районе города Шэнквилл, штат Пенсильвания.

Президент США Дональд Трамп посетил мемориал памяти жертв теракта 11 сентября 2001 года в Пентагоне и заявил, что память о погибших никогда не умрет.

"В этот день изменился не только мир, но и все мы. Наши глаза узрели глубины зла, с которым мы столкнулись, но в тот час тьмы мы объединились, преисполнившись новых устремлений", - заявил лидер США на церемонии.

Он отметил, что события 11 сентября были самым страшным ударом по США со времен Перл-Харбора.

«Ужас и боль того черного дня навеки выжжены в нашей памяти», – подчеркнул президент.