В Тель-Авиве состоялась встреча министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова и министра обороны Израиля Авигдора Либермана, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.



В министерстве обороны Израиля состоялась официальная церемония приема делегации Азербайджана. Министры обороны прошли перед почетным караулом. После исполнения государственных гимнов двух стран состоялась встреча министров один на один.



В ходе встречи делегаций в расширенном составе стороны обсудили вопросы региональной безопасности, сотрудничество в военной, военно-технической сферах и других областях.