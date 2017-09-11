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МИД Израиля о помиловании Лапшина

 

МИД Израиля приветствует решение властей Азербайджана помиловать блогера Александра Лапшина и посодействует его скорейшему приезду в еврейское государство, сказал пресс-секретарь внешнеполитического ведомства страны Эммануэль Нахшон.

"Министерство иностранных дел удовлетворено помилованием, которое даровал Лапшину президент Азербайджана… Мы будем рады видеть его (Лапшина. - Ред.) в Израиле как можно скорее и содействуем его возвращению", — сказано в заявлении Нахшона.

Пресс-секретарь отметил, что израильские дипломаты оказывали поддержку Лапшинуво все время его пребывания под стражей.

Израильский депутат Ксения Светлова сказала РИА Новости, что Лапшин сейчас находится в больнице: "Он жив, здоров, относительно в нормальном состоянии. В больнице его навестила израильский консул".

Собеседница агентства предположила, что возвращение Лапшина в Израиль может занять "три-четыре дня" с учетом медицинских показаний и остающихся юридических формальностей.

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