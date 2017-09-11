Дубай построит свою "Венецию"

Дубай объявил о строительстве "плавающего города" по образцу итальянской Венеции. Стоимость проекта составляет 680 миллионов долларов, сообщает издание Arabian Business.

Объект будет располагаться на The World Islands, в четырех километрах от дубайского взморья.

Часть дубайской "Венеции" будет находиться под водой. Посетители смогут приезжать сюда как по морю, так и на воздушном транспорте, регистрируясь на "площади Святого Марка" (площадь с таким же названием находится в Венеции), что помещаться будет под водой. Затем гостей будут по каналами перевозить в места досуга и отдыха на импортированных из Италии гондолах.

Помимо отелей и прочих объектов туристической инфраструктуры, внутри дубайской "Венеции" будут действовать площадки для проведения традиционных итальянских фестивалей, культурных выставок и других подобных мероприятий.

Вокруг территории The Floating Venice - Плавающей Венеции будут выращены морские кораллы на площади 400 тысяч квадратных футов и устроены 12 пляжей.

По словам застройщика, объект рассчитан как минимум на 100 лет службы и откроется для посетителей в 2020 году.