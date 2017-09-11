Россия выразила США протест

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил протест старшему заместителю госсекретаря США Томасу Шеннону в связи с враждебными действиями Вашингтона в отношении России и посягательств на дипломатический иммунитет сотрудников ее генконсульств. Об этом сообщается на сайте российского МИД.

Дипломаты провели консультации в Хельсинки, обсудив острые вопросы двусторонних отношений.

«В центре внимания находилась ситуация вокруг закрытия американскими властями генконсульства России в Сан-Франциско и захвата нашей дипсобственности в этом городе и в Вашингтоне», — уточнили во внешнеполитическом ведомстве РФ.

Кроме того, Москва обратила внимание Вашингтона на другие «неприемлемые акции», в частности, на участившиеся аресты российских граждан американскими спецслужбами в третьих странах.