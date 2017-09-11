Азербайджанец пытался продать свой Lexus ИГИЛ

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов раскрыли схему кражи автомобилей класса «люкс» для последующей их перепродажи в Сирии и Ираке.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на издание «Фонтанка», автомобили покупались на имя вымышленных лиц, затем отключалась система защиты от угона COM, а после сами автомобили перегонялись в другие страны, в том на территории, контролируемые ИГИЛ.

В настоящее время проводятся следственные действия по делу гражданина Азербайджана Адалята Ганбарова, который и сообщил о краже автомобиля Lexus LX570. На данном автомобиле были установлены две системы безопасности, одна из которых была заглушена похитителями. Однако вторая из них, установленная в неизвестной новому владельцу точке машины, осталась в рабочем состоянии. Именно по этой причине хозяева автосалона, продавшего автомобиль, смогли определить, что он находится в Эрбиле (Ирак). Сам же бывший владелец "лексуса" планировал взыскать по факту означенного угона страховое возмещение в размере стоимости внедорожника (6,7 млн. рублей - около 110 000 долларов США).

По словам источника, по аналогичной схеме были похищены более 15 автомобилей Toyota Land Cruiser, BMW X5. Позже их следы были обнаружены в Таджикистане, Ираке и Сирии. Все эти авто были записаны на вымышленные имена.