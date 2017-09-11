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Mercedes-Benz от Brabus: самый мощный в мире внедорожник

 

На моторшоу во Франкфурте Brabus представит свой новый проект – 900-сильный Mercedes-Benz G-Class. Автомобиль тюнер называет «самым мощным в мире внедорожником с мотором V12». Всего будет выпущено 10 таких машин. Цена каждой — 666 000 евро, сообщает Лента.ру.

Новинка создана на базе внедорожника Mercedes-AMG G 65, который оснащен шестилитровым двенадцатицилиндровым двигателем мощностью 630 л.с. (1000 Нм). В ателье увеличили объем агрегата до 6,3 литра, заменили коленвал, шатуны, поршни и установили две новые турбины вместе с иными системами впуска и выпуска. В результате мощность мотора возросла до 270 л.с., а максимальный крутящий момент достиг 1500 Нм.

Максимальная же скорость увеличилась почти на 20%, составив 270 километров в час.

 

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