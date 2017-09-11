Гурбан Гурбанов: «Карабах» будет атаковать в матче с «Челси»

На предматчевой пресс-конференции на лондонском стадионе «Стэмфорд Бридж» главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов поделился своими ожиданиями от завтрашнего матча с «Челси».



«Челси» - один из сильнейших клубов мира, претендующий на победу в Лиге чемпионов, - заявил Гурбанов. – Встречаться в первой игре с таким соперником – нечто особенное. Главный тренер «Челси» тоже один из сильнейших тренеров мира.

Знаем, что с первых же минут соперник постарается посадить нас в оборону. Но и мы будем атаковать, постараемся сделать все, на что способны.

Не стоит кого-то выделять в составе «Челси». У них нет понятия «резервный игрок». Антонио Конте – амбициозный тренер. Не верю, чтобы на какую-либо игру его команда выходила, не имея цели.

В составе «Челси» сильные игроки, и, независимо от соперника, завтра они выйдут на поле, чтобы победить».

Свое мнение о предстоящем матче высказал и защитник «Карабаха» Якуб Жезничак:

«Это наша первая игра в Лиге чемпионов. Наши соперники по группе очень сильны, но, несмотря на это, мы сделаем все, от нас зависящее. Я играл против Альваро Мораты, когда тот выступал за «Реал». Независимо от того, кто будет играть в нападении у «Челси», постараюсь их остановить».