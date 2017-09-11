Итальянский политик о спортивных пристрастиях Ким Чен Ына

Известный итальянский политик Антонио Рацци рассказал о спортивных пристрастиях лидера КНДР Ким Чен Ына. По его словам, глава государства является поклонником английского «Манчестер Юнайтед», утверждает The Sun.

Также итальянец заявил, что лидер КНДР выразил надежду, что в скором времени в чемпионате Англии и других сильных лигах появятся футболисты из его страны.

Ким Чен Ын полюбил футбол в юношестве, когда учился в Швейцарии. С тех пор северокорейский лидер смотрит все крупные футбольные турниры.