Подписаться на уведомления
 

Берлин заморозил поставки оружия Анкаре

 

Германия заморозила поставки вооружений Турции по действующим контрактам на фоне обострения двусторонних отношений. Об этом заявил в понедельник глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, выступая на форуме, организованном газетой Handelsblatt, сообщает ТАСС.

"Мы на самом деле имеем обязательство осуществлять поставки партнеру по НАТО, но мы почти полностью все заморозили", - сказал он.

По его словам, сотрудничество продолжается лишь там, где ФРГ вовлечена в международные схемы. "Есть пара позиций, где мы вовлечены в международные договоренности, и там, где речь не идет о вооружениях, например о грузовиках", - добавил министр.

222 просмотров


Старости
Рза Зарраб на свободе?
Рза Зарраб на свободе?
Наша погода
Сегодня 31° / 21°
12 Сен 29° / 21°
13 Сен 30° / 22°
14 Сен 30° / 21°

Наши деньги
1 USD   =   1.7009 AZN
1 EUR   =   2.0422 AZN
1 RUB   =   0.0296 AZN

Новостная лента

Госдеп о «прорыве» Саакашвили в Украину
Берлин заморозил поставки оружия Анкаре
Итальянский политик о спортивных пристрастиях Ким Чен Ына
Гурбан Гурбанов: «Карабах» будет атаковать в матче с «Челси»
Васиф Талыбов назначил нового главу Центробанка
Mercedes-Benz от Brabus: самый мощный в мире внедорожник
Азербайджанец пытался продать свой Lexus ИГИЛ
Россия выразила США протест
Совет Европы приветствует освобождение Мехмана Алиева
Дубай построит свою "Венецию"
МИД Израиля о помиловании Лапшина
Закир Гасанов на переговорах с Авигдором Либерманом Фото
В клинике Лейлы Шихлинской умирают роженицы Обновлено
Трамп: 11 сентября самый страшный удар по США после Перл-Харбора
ОБСЕ поддержала решение о помиловании Лапшина
Нападение на полицейских в Египте Погибли 18 человек
США не будут вводить санкции против Ким Чен Ына
Алжир приобрел у России "Искандер-Э"
Ильхам Алиев назначил нового ректора
Как Чингиз Абдуллаев обманул Азербайджан за 8 тысяч манатов
США купят у Израиля «Железный купол»
Жителям швейцарского города разрешат платить налоги в биткоинах
Новый представитель ЕС на переговорах с Мамедъяровым фото
Сотни тысяч человек собрались на празднование Дня Каталонии
Али Гасанов прошелся по пресс-секретарю Артура Расизаде
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться