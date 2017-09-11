Берлин заморозил поставки оружия Анкаре

Германия заморозила поставки вооружений Турции по действующим контрактам на фоне обострения двусторонних отношений. Об этом заявил в понедельник глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, выступая на форуме, организованном газетой Handelsblatt, сообщает ТАСС.

"Мы на самом деле имеем обязательство осуществлять поставки партнеру по НАТО, но мы почти полностью все заморозили", - сказал он.

По его словам, сотрудничество продолжается лишь там, где ФРГ вовлечена в международные схемы. "Есть пара позиций, где мы вовлечены в международные договоренности, и там, где речь не идет о вооружениях, например о грузовиках", - добавил министр.