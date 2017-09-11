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Госдеп о «прорыве» Саакашвили в Украину

 

В США наблюдают за ситуацией вокруг лишенного украинского гражданства экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом журналистам заявила заместитель помощника госсекретаря Бриджит Бринкс, которая отметила, что вопрос возможной экстрадиции политика касается лишь Украины и Грузии, передает Лайф.

«Что касается бывшего президента Михаила Саакашвили и его вчерашнего вхождения в Украину, есть правовые процедуры, и мы наблюдаем за этим процессом, — сказала Бринкс. — Обращение грузинского правительства с требованием экстрадиции Саакашвили касается лишь двух стран — Украины и Грузии».

Напомним, 10 сентября Михаил Саакашвили с помощью своих сторонников прорвался в Украину, минуя пограничный контроль. 

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