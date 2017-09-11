Трамп продлил режим ЧП в США

В связи с терактами в США президент Дональд Трамп в понедельник продлил на год режим чрезвычайного положения в стране, говорится в заявлении, распространенном Белым домом. Об этом ообщает РИА Новости.



"Поскольку террористическая угроза продолжается, режим чрезвычайной ситуации, объявленный 14 сентября 2001 года, а также действие связанных с этим полномочий (властей) должны оставаться в силе после 14 сентября 2017 года", - заявил Трамп.

Отмечается, что данный режим был введен "в связи с терактами 11 сентября 2001 года, а также с продолжающейся угрозой новых атак против США".