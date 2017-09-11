Инициатор санкций против Азербайджана приветствует освобождение Мехмана Алиева

Американский сенатор Дик Дурбин приветствовал решение азербайджанского суда освободить из-под стражи директора информационного агентства Turan Мехмана Алиева.

Заявление Дика Дурбина было распространено на его личном аккаунте в Twitter.

Напомним, Дик Дурбин является автором предложения о внесении санкций в отношении ряда должностных лиц Азербайджана. Высказанное сенатором на заседании комиссии по ассигнованиям Сената США, оно было занесено в принятое комиссией решение по итогам обсуждения программы внешних ассигнований США на 2018 год.

Дик Дурбин отмечал, что предложение было инициировано им именно в связи с арестом в Азербайджане директора Turan. Ожидается, что после освобождения Мехмана Алиева комиссия по ассигнованиям Сената США отменит принятое ею ранее решение о введении санкций против Азербайджана.