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Глава МИД ФРГ: «Лавров для меня — тертый калач»

 

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль признался, что иногда чувствует себя неуверенно, находясь рядом с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, гораздого по памяти цитировать резолюции СБ ООН. Как сообщает ТАСС, об этом чиновник заявил в понедельник на форуме, организованном газетой Handelsblatt.

«Лавров - очень интересная фигура. Если вы его встретите в четыре часа утра, или разбудите, или и то, и другое вместе и по какому угодно поводу, он вам процитирует резолюцию 2312 от такого-то года, страницу 64, левый столбец, второй абзац... Он все это помнит досконально», - сказал Габриэль.

«Во-первых, у меня нет желания это перечитывать. Во-вторых, я не совсем уверен, говорит ли он правду или только что все это выдумал. В-третьих же, он слишком тертый калач для меня», - признался немецкий министр.

«Поэтому мне легче с президентом РФ Владимиром Путиным, он не запоминает резолюций», - сказал Габриэль, добавив, что, "конечно же, это высказывание - шутка».

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