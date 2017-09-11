Далай-лама призвал власти Мьянмы помочь рохинджа

Проживающий в изгнании духовный лидер Тибета вновь призвал де-факто лидера Мьянмы Аун Сан Су Чжи к мирному урегулированию кризиса в штате Ракхайн, сообщает "Голос Америки".

«Я удручен тяжелыми обстоятельствами, при которых ситуация, по-видимому, ухудшилась», – говорится в послании далай-ламы, направленном Аун Сан Су Чжи.

«Удивительно видеть, что проблема, похоже, ухудшается, а насилие – растет», – пишет духовный лидер Тибета.

Далай-лама предупредил Аун Сан Су Чжи и других лидеров Мьянмы о том, что без мирного урегулирования кризис может перерасти в «дальнейшие беспорядки и разрушения»: «Я призываю Вас и Ваших колле обратиться ко всем слоям общества, чтобы попытаться восстановить в них взаимную терпимость, умиротворенность и взаимопонимание».

Буддийский лидер заявил, что рекомендуемое им - не только наивернейшее и «реалистичное средство» нормализовать обстановку в стране, но также предпосылка «снискания себе благосклонности и уважения всего мира».