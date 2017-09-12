Евросоюз не признал выборы в Крыму

Европейский Союз не признает законность проведения выборов на полуострове Крым, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Европейской внешнеполитической службы, сообщает РИА Новости.

"В Севастополе прошли губернаторские выборы. Евросоюз признал незаконным присоединение Крыма и Севастополя к Российской Федерации, а поэтому не признает и правомерности проведения выборов на Крымском полуострове", — говорится в сообщении.

"Любой, кто был избран на Крымском полуострове и заявляет, что представляет Крым и Севастополь, не будет признан в качестве представителя этих территорий, которые являются украинскими. ЕС остается непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", — добавили в Европейской внешнеполитической службе.