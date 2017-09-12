Саакашвили: «Порошенко незаконно лишил меня гражданства»

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили сообщит о своих видах на будущее по окончании переговоров с лидерами украинской оппозиции, должные начаться в ближайшее время, передает Грузия Онлайн.

«Мы не строим с «Батькивщиной» никаких совместных политических сил и проектов. Но тема лишения меня гражданства вызвала солидарность со стороны многих политических сил. Мы должны сейчас сосредоточиться не на политических предпочтениях, а на общих проблемах.

История, что две стороны виновны, — это не об этом. Президент незаконно лишил меня гражданства. Это понимает весь мир. Затем они перешли на угрозы, что всех расстреляют. Далее перекрыли колючей проволокой всю границу с Польшей, задержали поезд, подстроили заминирование. В чем тут моя вина? Я не виноват, что Порошенко так меня боится», — заявил экс-президент.