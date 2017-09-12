В Индии огромный бизон ворвался в популярную у туристов деревню Кодайканал, штат Тамил Наду. Животное весом в тонну пронеслось по центру поселения, напугав жителей и сбив с ног девушку. Об этом сообщает в Daily Mail.

На видео, снятом очевидцем, видно, как бизон-гаур врывается на площадь и начинает преследовать людей. Настигнув одну из девушек, животное сбивает ту с ног и наносит ей несколько ударов рогами.

Гауры, обитающие в Юго-Восточной Азии, могут достигать до трёх метров в длину и до двух тонн веса. Рога у этих буйволов в среднем 80- сантиметровой длины.