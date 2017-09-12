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Почти половина билетов на матч «Карабах» - «Рома» распродана

Автор: Отдел спорта 

Пока «Карабах» готовится к дебютному матчу на групповой стадии Лиги чемпионов против «Челси», в Азербайджане болельщики продолжают скупать билеты на домашнюю игру чемпиона против итальянской «Ромы».

За пять дней распродано 30 тысяч билетов, это уже почти половина того, сколько может вместить Бакинский Олимпийский стадион.

Напомним, игра состоится 27 сентября в 20:00 на арене, вмещающей 68 700 зрителей. 

Билеты поступили в продажу 7 сентября. Они продаются по цене 2, 5, 10, 20 и 50 манатов. Их можно приобрести в пунктах продажи, а также онлайн посредством сайта iTicket.az.

Интерес к матчу огромный. Во всех пунктах продажи билетов образовались длинные очереди. И это при том, что часть болельщиков приобрела билеты через интернет.

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Почти половина билетов на матч «Карабах» - «Рома» распродана
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