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Норвежские консерваторы победили на выборах

 

Победу на выборах в Стортинг - однопалатный парламент Норвегии, - прошедших 11 сентября, по предварительным данным, одержал консервативный лагерь, сообщает Дойче велле.

Согласно информации, полученной после подсчета примерно трети избирательных бюллетеней, правоцентристская коалиция под руководством лидера Консервативной партии (Хёйре) Эрны Сульберг получит 89 из 169 мест в парламенте.

По другим данным, правоцентристский лагерь получил 88 или 91 депутатский мандат. Для создания коалиции Хёйре и ее партнеру, консервативно-либеральной Партии прогресса, необходима поддержка Христианской народной партии и либеральной партии "Венстре".

Наибольшее число голосов, как и на предыдущих выборах в 2013 году, получили социал-демократы из Рабочей партии (27,5 процента). Однако председатель партии Йонас Гар Стёре вновь не сможет сформировать правительство, поскольку не будет обладать большинством в парламенте. Хёйре заняла второе место с результатом 25,6 процента. На третьем месте - Партия прогресса, получившая около 15 процентов голосов.

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