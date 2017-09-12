Госдолг США впервые превысил $20 трлн

Государственный долг США в минувшую пятницу впервые в истории перешагнул через отметку в $20 трлн, сообщают Известия со ссылкой на The Washington Examiner.

В середине марта долг был заморожен на уровне в $19,84 трлн. Министерству финансов пришлось приложить большие усилия, чтобы федеральное правительство смогло работать без дальнейших заимствований.

За это время Белый дом провел консультации с Конгрессом, который в конце минувшей недели принял закон о временном повышении порога госдолга. В пятницу этот документ подписал президент США Дональд Трамп — это позволило возобновить процесс заимствования средств. При этом новый лимит госдолга позволит госучреждениям работать только до 8 декабря, пока в Конгрессе идет работа над федеральным бюджетом на 2018 финансовый год.