В России расстреляли призера Кубка мира по кикбоксингу Рамиля Джаниева

8 сентября в российском городе Челябинск России убит мастер спорта международного класса по кикбоксингу, уроженец Азербайджана Рамиль Джаниев. Спортсмен убит во дворе своего дома на улице Островского, сообщает haqqin.az со ссылкой на челябинские СМИ. Преступник поджидал жертву у подъезда и выстрелил спортсмену в голову дробью. Несмотря на усилия врачей, молодой человек умер в больнице.

– Человек, который может быть причастен к совершению преступления, – 26-летний Эльданиз Багиров. Данные о его местонахождении устанавливаются, – сказал в интервью руководитель следственного отдела по Курчатовскому району Челябинска регионального управления СК Игорь Митрохин.

Рамиль Джаниев жил и учился в Челябинске. Окончил школу №6 и Уральский университет физической культуры. По словам наставника спортсмена Рагиба Абдулаева, тот был отзывчивым человеком и перспективным кикбоксёром. Был победителем чемпионате России и призёром Кубка мира.

– Последние два месяца мы не виделись. Я уезжал на сборы и чемпионат Европы в Болгарию, – рассказал Рагиб Абдуллаев. – Я отправлял своим воспитанникам фотографии с соревнований, но Рамиль не отвечал на мои сообщения и, судя по всему, не читал их.

По сведениям источников 74.ru, подозреваемый в убийстве, как и жертва, является уроженцем Азербайджана. Возможно, спортсмен мог стать жертвой конфликта между двумя этническими группами.