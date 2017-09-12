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В Эр-Рияде предотвратили атаку ИГИЛ на минобороны

 

Силы безопасности Саудовской Аравии предотвратили атаку боевиков террористической группировки "Исламское государство" на здание Министерства обороны страны в Эр-Рияде, сообщает информагентство SPA со ссылкой на официальный источник.

По данным агентства, управление государственной безопасности страны предотвратило террористическую атаку боевиков-смертников на два здания министерства. Двое террористов были задержаны до того, как они смогли достичь своей цели.

По предварительным данным, террористы являются гражданами Йемена. У них конфисковали два пояса смертников, девять самодельных гранат, огнестрельное и неогнестрельное оружие.

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В Эр-Рияде предотвратили атаку ИГИЛ на минобороны
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