В Эр-Рияде предотвратили атаку ИГИЛ на минобороны

Силы безопасности Саудовской Аравии предотвратили атаку боевиков террористической группировки "Исламское государство" на здание Министерства обороны страны в Эр-Рияде, сообщает информагентство SPA со ссылкой на официальный источник.

По данным агентства, управление государственной безопасности страны предотвратило террористическую атаку боевиков-смертников на два здания министерства. Двое террористов были задержаны до того, как они смогли достичь своей цели.

По предварительным данным, террористы являются гражданами Йемена. У них конфисковали два пояса смертников, девять самодельных гранат, огнестрельное и неогнестрельное оружие.