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«Азерсу» берет под контроль и дожди только в Азербайджане

Автор: Махмуд Суанлы, отдел социума 

11 сентября автодорожная сервисная компания ОАО Azeravtoyol отчиталась о строительстве водоотводных систем в Раманы, вокруг озер Беюкшор и Ташагыл, по Бинагадинскому шоссе, а также в Баку на улицах Алияра Алиева, Юсифа Сафарова. В то же время азербайджанские СМИ опубликовали информацию о том, что в столице осуществлена большая часть запланированных работ по строительству канализационных коллекторов.

Как сообщили в «Azəravtoyol», работа продолжается и в рамках распоряжения Кабинета министров страны о проведении комплексных мероприятий по отводу поверхностных вод с территорий и автодорог, где существует угроза скопления дождевой воды, запланирована реализация еще нескольких проектов по строительству канализационных коллекторов.

Однако судя по информации, размещенной на сайте ОАО «Aзерсу», большая часть работ в рамках проектов, отмеченных в упомянутом распоряжении Кабмина, осуществлена не автодорожной сервисной компанией, а самим «Азерсу».

На сайте компании прямо указывается, что на усовершенствование инфраструктуры канализационной и дождевой воды города Баку в 2017 году «Азерсу» было выделено 14,7 миллиона манатов.

Как известно, назначение ОАО «Азерсу» - снабжать население питьевой водой и обеспечивать отвод использованных вод через канализационную сеть.

Почему компания озабочена еще и «предотвращением опасности скопления дождевой воды на автомобильных дорогах»? Разве с подачей воды в квартиры и канализационными коммуникациями в Баку и пригородах уже полный порядок?

Наши сомнения подтвердила и сотрудница «Азерсу» по имени Вусаля, сообщившая haqqin.az по «горячей линии», что предотвращение опасности скопления дождевой воды не входит в обязанности ее компании.

«Но если не удается отвести дождевую воду, ее сливают в нашу канализационную сеть, предназначенную для слива использованных населением вод. Вот поэтому «Азерсу» приходится заниматься и этой проблемой…», - все же объяснила она ситуацию.

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