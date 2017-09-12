Во времена СССР на каждом предприятии определенное количество рабочих мест (в процентном отношении к общей численности трудового коллектива) в соответствии с Трудовым кодексом руководство обязано было в случае необходимости предоставлять инвалидам II и III групп. Закон Азербайджанской Республики «О занятости» также предполагает предоставление квот для инвалидов.

В рекомендациях Кабинета министров по применению закона отмечается, что «в том случае, если количество работников предприятия составляет от 25 до 50 человек, инвалидом должно быть предоставлено одно рабочее место». То есть и в азербайджанском нормативном акте используется принцип процентного отношения.

Однако, как сообщил haqqin.az руководитель Общественного объединения инвалидов Отечественной (карабахской – Ред.) войны, инвалид I группы Фиридун Мамедов, если бы работодатели действительно исполняли закон «О занятости» и рекомендации Кабинета министров, то в Азербайджане не осталось бы ни одного безработного инвалида.

«Надо сказать, что закон вообще был принят под давлением международных организаций. Дело в том, что юридические и физические лица, отказывающиеся от исполнения закона «О занятости» и рекомендаций Кабинета министров должны подвергаться штрафу на крупную сумму. Соответствие закону должно контролироваться Государственной службой трудовой инспекции, однако данная структура не очень-то спешит это делать», - заявил Фиридун Мамедов.

Как отметил инвалид I группы, ветеран карабахской войны, общественные организации также имеют право проводить мониторинги на предприятиях.

«Но нас, представителей неправительственных организаций, частные компании даже близко не подпускают на свои объекты», - утверждает руководитель Организации инвалидов Отечественной войны.

Чтобы узнать, соответствует ли действительности заявление ветерана карабахской войны, то есть Гослужба трудовой инспекции на самом деле игнорирует определенные статьи закона «О занятости» и рекомендаций к нему правительства, haqqin.az обратился к заместителю начальника службы Ильгару Мамедову.

«Это так. Мы сейчас не проводим никаких инспекций, потому что проверки предпринимателей запрещены», - заявил Ильгар Мамедов.

Правозащитник Мирвари Гахраманлы подобную ситуацию считает неприемлемой.

«Контроль за исполнением Закона «О занятости» возложен на Государственную службы Трудовой инспекции Министерства труда и социальной защиты населения. И если госслужба не исполняет возложенные на нее законом обязанности, то она должна быть распущена», - считает М. Гахраманлы.