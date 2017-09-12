Пока в Грузии и Азербайджане разбирались как быть с территориями, взятыми под контроль армянством, случилось нечто такое, на что никто не может найти ответа. Во всяком случае, пока. В Тбилиси народ забил тревогу: их уникальный танец «Земкрело», объявлен «древним армянским национальным танцем». И называется он теперь «Берд», что по-армянски означает крепость.

Его исполняют на эстрадных площадках, на ТВ. Правда, надо дать должное плагиаторам – «Берд» армянские танцоры исполняют под грузинскую музыку (!?). И это не единственное, что удивляет в данном музыкальном воровстве. О случившемся можно прочесть в журнале «Sputnik Армения», опубликовавшем скандальный материал под названием «Грузины и армяне опять поспорили из-за танца».

«На просторах социальной сети Facebook разгорелась очередная армяно-грузинская полемика: на армянской свадьбе молодые люди танцуют национальный танец «Берд» под грузинскую музыку из «Даиси».

Кстати, армяно-грузинский спор вокруг «Даиси» имел место еще год назад. Тогда один из пользователей канала Youtube опубликовал видео под названием «Свадебный армянский танец. Академия танца Геворкян. США». На видео действительно Вартан и Сирануш Геворкяны танцевали грузинский национальный танец из оперы Захариа Палиашвили «Даиси». Академия Геворкян тогда извинилась за ошибку.

Таким образом, Лаура Саркисян, хотя нехотя признает, что танец танцевали под грузинскую музыку, упорно называет этот танец «армянским национальным танцем «Берд». Однако зрители, во всяком случае грузинские, сразу обнаружили «армянский почерк» в танце. У них танец получился «двухъярусным» или как говорят знатоки «двухэтажным». Чтобы построить «третий этаж», нужны навыки и координация усилий участников хоровода.

Грузинские горцы – в частности сваны – с легкостью строят «третий этаж» в танце «Земкрело» на своих народных праздниках, поскольку танцуют этот танец с детства. А вот у армянских воров от хореографии не получается. Разваливается их «третий этаж», танец-то ворованный…

Так и придется, видимо, писать в ЮНЕСКО, где еще не забыли как тот же номер армянские хореографы годом ранее проделали с азербайджанским танцем. Ничего не поделаешь, видимо речь идет о новой армянской традиции…