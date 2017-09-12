Карабахская проблема стала таким же заложником истории, как и палестинская. Такое мнение высказал haqqin.az президент общероссийского общественного движения «Союз правых сил» Леонид Гозман.

«И у азербайджанцев и у армян собственное представление и видение решения этого конфликта. Каждый считает Карабах своим и каждый ссылается на историю. То есть этот конфликт все больше превращается в подобие палестинского, где и палестинцы и израильтяне считают себя правыми, и противостояние продолжается более 60 лет. К сожалению, карабахский конфликт приобретает ту же окраску. Мне больно об этом говорить, потому что и среди армян и среди азербайджанцев у меня много друзей, но это реальность», - говорит политик.

Деятельность же посредников Л.Гозман однозначно называет неэффективной. «Каждая из стран-посредников решает свои проблемы и интересы, поэтому я не верю в их эффективность. Проблема Нагорного Карабаха очень болезненна, это проблема чести и сохранения лица сторон конфликта. Конечно же, есть пункты, на которые никогда не согласится Армения или никогда не согласится Азербайджан. Поэтому все прогнозы сегодня бессмысленны - слишком уж тугой узел завязан», - считает эксперт.