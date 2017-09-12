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"ОДКБ не поможет, если Азербайджан начнет войну" убеждены в Армении

Автор: Отдел информации 

Центр глобализации и регионального сотрудничества представил результаты опроса, проведенного в Армении и Нагорном Карабахе.

По словам руководителя Центра Степана Григоряна, опрос был проведен в Ереване, Гюмри, Ванадзоре, Вайке, Егекнадзоре и даже на оккупированных территориях Азербайджана – в Ходжавенде (Мартуни).

Степан Григорян

С 1 июня по 1 сентября 2017 года было опрошено 900 человек. Опрос показал: половина респондентов (50,67 процента) считает, что вступление в ЕАЭС отрицательно сказалось на Армении. При этом 45,33 процента армян убеждены, что ЕАЭС положительно повлиял на жизнь страны, сообщает lragir.am.

23 процента опрошенных считают, что ухудшение экономики в Армении связано с ЕАЭС, а 37 процентов не связывают это со вступлением страны в Евразийский экономический союз.

Лишь треть (34,33 процента) армян называют Россию своим истинным союзником. 30,56 процента респондентов дали на этот вопрос отрицательный ответ, а 35,11 процента считают Россию союзником лишь частично.

40 процентов армян уверены, что тесные связи с Россией препятствуют отношениям Армении с ЕС, 29,6 процента думают обратное. Примерно столько же людей (29 процентов) считает, что отношения с Россией лишь частично препятствуют отношениям с ЕС.

Респондентам также задавались вопросы о нагорно-карабахском конфликте, влиянии России на его урегулирование, об ОДКБ и безопасности Армении.

56 процентов опрошенных уверены в негативном воздействии РФ на процесс карабахского урегулирования, 40 процентов оценивают воздействие положительно.

На вопрос, обеспечивает ли ОДКБ безопасность Армении, только 15 процентов дали положительный ответ. 41 процент армян ответили, что ОДКБ не обеспечивает безопасность Армении.

На вопрос, поможет ли ОДКБ Армении, если Азербайджан начнет войну, лишь 31 процент респондентов ответили положительно, а 63,4 процента придерживаются противоположного мнения.

Армяне недовольны тем, что страна отказалась от подписания соглашения об Ассоциации с ЕС. 78 процентов отнеслись к этому негативно и лишь 20,5 процента - положительно. Активизацию отношений Армении с ЕС с оптимизмом восприняли 88,6 процента армян. А вероятность членства Армении в ЕС позитивно оценили 58 процентов опрошенных.

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