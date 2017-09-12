Появление «Исламского государства» в 2013 году затмило успехи организации, основанной Усамой бин Ладеном, на фронтах радикального исламизма. Между тем поражения, которые терпит ИГИЛ в Сирии и Ираке, могут изменить ситуацию, и руководящая роль в этой ветви международного терроризма может вернуться Аль-Каиде.

Захват Мосула, произошедший в начале июля после ожесточенных многомесячных боев, падение 31 августа Талль-Афара, другого укрепленного центра джихадистов, и нынешнее продвижение в Ракке, столице «Исламского государства», открыли для спецслужб, ведущих борьбу с террористами, богатейший источник информации. Телефоны, найденные на телах убитых боевиков, планшеты, ноутбуки и персональные компьютеры в захваченных зданиях, служивших прибежищем для исламистов, стали ценнейшим поставщиком уникальных данных.

За последние несколько недель, по сообщениям американской прессы со ссылкой на источнике в разведке, в Бетесду, штат Мэриленд, где расположено одно из подразделений армейской разведки, из расположенных на Ближнем Востоке разведывательных центров ушло около 30 террабайт информации. Это колоссальное количество данных, равных непрерывному показу видео на протяжении двух лет.

Разведку интересует все: имена и позывные боевиков, номера их документов и фотографии, номера телефонов их контактов, записи с возможными планами терактов и все, что может установить, как реально организована террористическая структура, кем она управляется, кто есть кто в ее иерархии.

Интерполовская база данных террористов, воевавших в Сирии и Ираке, резко выросла, там сейчас насчитывается 19 тысяч имен. Теснимые в Ираке и Сирии исламисты сильно уменьшили свое количество. Сейчас их насчитывается там, по оценке специалистов, около 15 тысяч человек. Большая часть их сосредотачивается в районах, примыкающих к среднему течению Евфрата.

Даже после падения Ракки выбить их оттуда быстро не получится. Но нет сомнений, что какая-то часть постарается выбраться из опасной зоны и понесет смерть в другие страны. Поэтому всякая информация о личностях боевиков и их планах – на вес золота. Одновременно специалисты обращают внимание на рост авторитета среди радикальных исламистов сына Усамы бин Ладена Хамзы.

Хамзе сильно повезло в 2011 году. Еще будучи мальчиком он наряду с отцом выступал с призывами к священной войне. Отец остановил на нем свой выбор в качестве своей правой руки и будущего преемника. Парня вызвали в Абботабад в Пакистане, где скрывался бин Ладен, и появись Хамза там несколькими неделями раньше, он был бы убит во время операции американских «морских котиков», которые ликвидировали его отца старшего брата Халида.

Хамза пропал из вида на несколько лет, Аль-Каиду возглавил египтянин Аль-Завахири. Но с 2015 года Хамза стал регулярно выступать с воззваниями к братьям по вере, вести джихад против Запада, Израиля и России. Аль-Завахири не пользуется уважением со стороны приверженцев «Исламского государства», но Осаму бин Ладена там чтят очень высоко, что переносится и на его сына.

В отличие от Аль-Завахири, Хамза никогда в своих выступлениях не критикует ИГИЛ, и те платят ему тем же. Хамза постоянно призывает к нападениям на западные столицы, израильские и российские города, его не интересует борьба на территории Сирии и Ирака, и уже одним этим он становится вдохновителем террористов. Причем он жестокой критике подвергает нынешний саудовский режим. Аль-Каида вовсе не безобидна на фоне ИГИЛ. Ее филиал в Сирии Аль-Нусра, позже вошедшая в состав группировки «Хайят Тахрир аль-Шам», имел около 20 тысяч бойцов. Аль-Каида контролирует большие территории в Йемене, а в исламском Магрибе это одна из основных террористических сил: лишь в 2016 году здесь было проведено больше 250 нападений. Увы, если международный исламистский терроризм найдет своего нового лидера в лице Хамзы, сына бин Ладена, ему будет кем и чем потрясти мир.