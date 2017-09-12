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В Челябинске задержали 200 азербайджанцев криминальные войны

 

Убийство представителя азербайджанской диаспоры Рамиля Джаниева в Челябинске может быть связано с развязавшейся войной за передел рынка пассажирских перевозок. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источники в силовых структурах.

Как уже сообщал ранее haqqin.az 25-летнего Рамиля Джаниева, мастера спорта по кикбоксингу, убили 8 сентября возле подъезда дома № 7 на улице Островского. Убийца несколько раз выстрелил в голову Джаниева. По подозрению в совершении преступления в розыск объявили 26-летнего Элданиза Багирова.

По азербайджанским традициям, на следующей день после похорон были организованы поминки. В ресторане «Бакинский дворик» собрались порядка 200 человек. Туда же наведались и челябинские силовики. Правоохранители задержали всех гостей ресторана и доставили в отдел полиции.

В челябинском главке МВД скупо сообщили, что сотрудники органов проводили «оперативно-профилактические мероприятия» по «проверке нарушений миграционного законодательства».

«О связи убийства молодого человека и мероприятий в кафе «Бакинский дворик» нам ничего неизвестно», — сообщила руководитель пресс-службы полицейского главка Ольга Штерк.

Между тем один из задержанных анонимно рассказал URA.RU, что действия силовиков не были похожи на профилактическое мероприятие. По его словам, нагрянувшие в ресторан сотрудники полиции открыли стрельбу в воздух.

«Молодых и стариков на пол положили, давай пинать. В машину плашмя всех закидывали, как будто скотину везут, а не людей. Всех 200 человек увезли. Даже отца погибшего. Все граждане России, готовы были показать документы. У людей горе, поминки, 25 лет пацану было. Вместо того чтобы преступника искать, пришли и людей с поминок забирают. А потом удивляются, что их не уважают», — прокомментировал произошедшее собеседник агентства.

Официантка кафе Зиля подтвердила слова участника поминок.

«Приехал ОМОН, начал стрелять... Некоторых стали бить сразу, как только зашли. У нас сидели гости в летнем баре. Их, видимо, тоже забрали», — рассказала женщина, отметив при этом, что сейчас «Бакинский дворик» закрыт.

Рамиль Джаниев

Напомним, что подобная полицейская облава была проведена 29 августа в ресторане «Маленькая Грузия» на улице Академика Королева. По данным источников, в этом месте «забили стрелку» бойцы лидера азербайджанской группировки Рахмана Абдуллаева и экс-сотрудник управления по борьбе с оргпреступностью Андрей Целищев, который заручился силовой поддержкой людей криминального «авторитета» Владимира Пузикова. Тогда в отдел полиции были доставлены порядка 90 человек, которые впоследствии были отпущены. В челябинском главке причинами «зачистки» также назвали «проверку нарушений миграционного законодательства».

Источники URA.RU полагают, что криминальные разборки, а также убийство 25-летнего Рамиля Джаниева связаны с переделом рынка маршрутных такси в регионе. Азербайджанская диаспора остается одним из самых активных игроков в этой сфере. Не исключено, что после убийства Джаниева может пролиться новая кровь, так как азербайджанцы захотят отомстить за смерть своего соотечественника.

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