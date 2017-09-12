Назарбаев поднял по тревоге армию

Вооруженные силы Казахстана приведены в высшую степень боевой готовности по учебной тревоге, сообщила пресс-служба Министерства обороны республики.

"Сегодня в Вооруженных силах Республики Казахстан начались оперативно-стратегические учения "Каратау-2017". По приказу министра обороны генерал-полковника Сакена Жасузакова соединения и части всех видов вооруженных сил и родов войск приведены в высшие степени боевой готовности", — говорится в сообщении ведомства.

По данным пресс-службы, целью мероприятий является проверка боеготовности войск и их способности в установленные сроки выполнить задачи по предназначению. "В оперативно-стратегических учениях "Каратау-2017" задействованы соединения и части, дислоцированные в восточном, юго-восточном, южном и западном регионах", — сообщили в министерстве.

Всего в учениях принимают участие около 10 тысяч военнослужащих, свыше 1,5 тысячи единиц боевой техники, более 40 самолетов и вертолетов, а также корабли военно-морских сил.