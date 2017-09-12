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Путин снова идет в президенты

 

В Кремле практически завершили разработку президентской стратегии Владимира Путина, которая будет состоять из двух этапов: в ноябре действующий президент объявит о согласии пойти на новый срок, примет участие в нескольких внутриполитических мероприятиях, а затем начнется его юридическое выдвижение как самовыдвиженца со сбором подписей, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в администрации президента.

Ранее Владимир Путин объяснил, почему он до сих пор не говорит о своем выдвижении на новый срок. По его словам, как только объявляют предвыборную кампанию, все "сразу же перестают работать".

"Невозможно до декабря тянуть с этим вопросом, иначе будет восприниматься неестественно", - объяснил источник в АП ожидаемое в ноябре. По его словам, формат события, на котором Путин объявит о своем участии в выборах, должен чем-то напоминать "прямую линию президента": "общение с гражданами, которые сформулируют просьбу о выдвижении, качественная телевизионная картинка".

Осенью, по данным "Коммерсанта", Путин примет участие в нескольких мероприятиях. Так, 30 октября отмечается День памяти жертв политических репрессий, которым будет установлен памятник на проспекте Сахарова в Москве. Издание отмечает, что открытие монумента пройдет на самом высоком уровне и будет работать на консолидацию общества. Кроме того, пройдет форум "Сообщество", который традиционно организует Общественная палата (итоговое заседание намечено на 2–3 ноября), День народного единства (4 ноября) и 100-летие революции (7 ноября).

Второй этап, как пишет газета, предполагает юридическое выдвижение Путина как самовыдвиженца со сбором подписей в поддержку кандидата "в самые поздние сроки, чтобы официальная избирательная кампания оказалась максимально сжатой". "Комменсантъ" уточняет, что, по одной из версий, помогать сбору подписей будет актив "Единой России", но при этом каждый активист будет работать в личном качестве как член штаба.

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