Полиция и пограничники пришли в отель Саакашвили

Львовский отель "Леополис", в котором сейчас проживает экс-президент Грузии, бывший глава Одесской областной администрации Михаил Саакашвили, посетили представители правоохранительных органов, сообщает УНИАН.
"Во Львове в отель Леополис, где живет Саакашвили, пришла полиция и пограничники", – отметил собеседник агентства.
Причина визита пограничников - совершение Саакашвили административного правонарушения при пересечении государственной границы. Сотрудники ГПСУ также заявили, что их "честь и достоинство унижал охранник".
Причем сторона защиты настаивает, что у пограничников должен быть соответствующий документ на обыск и вручение административного нарушения, но его якобы нет.