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Молодежь собралась на военно-патриотическом форуме в Агдаме фото; обновлено

Автор: Джейхун Наджафов, фото Самира Гасанова 

Выступивший перед участниками встречи заместитель главы СГБ генерал-майор Ильгар Мусаев отметил, что во всех прифронтовых районах укрепляются и развиваются военная и гражданская инфраструктуры.

Генерал напомнил, что за годы карабахского конфликта погибли свыше двух тысяч мирных жителей прифронтовых районов.

Ильгар Мусаев сказал, что органами государственной безопасности проводится большая работа по обеспечению государственной тайны в прифронтовой зоне. По словам генерала, некоторые жители этих районов ведут видео и фотосъемку передвижения военной техники и делятся этой информацией в соцсетях, тем самым облегчая работу вражеской разведке. Генерал отметил, что армянские спецслужбы пристально изучают азербайджанское эфирное пространство и социальные сети, особенно информацию о ситуации в прифронтовой зоне. Генерал И.Мусаев призвал население этих районов не пользоваться незнакомыми сетями Wi-Fi.

Также замглавы СГБ выразил сожаление с тем, что некоторая часть азербайджанской молодежи поддалась пропаганде межударных террористических групп и присоединилась к ним в Сирии. По словам генерала, на сегодняшний день 82 человека привлечены к уголовной ответственности по обвинению в причастности к террористическим организациям, еще 151 человек лишены гражданства.

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В прифронтовом поселке Гузанлы Агдамского районе проходит первый форум молодежи - уроженцев оккупированных и прифронтовых районов Азербайджана, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Форум, который проходит в Центре Гейдара Алиева, организован Службой Государственной Безопасности, Отделом молодежной политики и вопросам спорта администрации президента, Минкультуры и туризма, Госагентством  АСАН, Фондом молодежи при президенте Азербайджана и Национальным советом молодежных организаций.

В форуме так же участвуют представители руководства МО, Госпогранслужбы, Госкомитета по работе с религиозными общинами, рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших, депутаты ММ, молодежные НПО и активисты из оккупированных районов Ханкенди, Шуши, Агдама, Кельбажара, Лачына, Губадлы, Зангилана, Хожалы, Ходжавенда, Джабраила, Физули, а также прифронтовых - Тертер, Геранбой, Агджабеди и др. 

Перед участниками встречи выступил замначальника СГБ, генерал-майор Ильгар Мусаев.

 

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