Подписаться на уведомления
 

Минобороны России об усилении террористической угрозы на юге СНГ

 

Террористическая опасность усиливается на южных границах СНГ, заявил во вторник заместитель начальника Генштаба ВС России Сергей Истраков, передает РИА Новости.

"Следует отметить, что анализ современных вызовов и угроз безопасности государств содружества отчетливо свидетельствует, что террористическая опасность сохраняется, а на южных границах СНГ она даже усиливается", — сказал он в Бишкеке по итогам заседания комитета начальников штабов вооруженных сил стран СНГ.

Он отметил, что в рамках заседания комитета проанализированы итоги сотрудничества вооруженных сил СНГ в текущем году и согласованы совместные мероприятия на ближайшую перспективу.

"Решения, принятые Комитетом начальников штабов, направлены на дальнейшее развитие взаимодействия в сфере обороны и безопасности. В связи с этим в ходе заседания прошел обмен мнениями и опытом противодействия международному терроризму, намечены конкретные совместные шаги в этом направлении", — добавил Истраков.

По его словам, "исходя из практики действий российских военнослужащих против отрядов террористов в Сирии, была представлена информация об особенностях подготовки и действий специалистов в области разминирования и радиационной, химической и биологической защиты".

"Завершая заседание комитета, хочется отметить, что наша совместная работа прошла в конструктивном ключе и охватила комплекс актуальных вопросов, представляющий взаимный интерес. Сегодняшнее заседание еще раз подтвердило, что военное сотрудничество в формате СНГ имеет хорошие перспективы и позволяет успешно взаимодействовать по широкому спектру направлений", — подчеркнул он.

1630 просмотров


Старости
Рза Зарраб на свободе?
Рза Зарраб на свободе?
Наша погода
Сегодня 29° / 21°
13 Сен 29° / 21°
14 Сен 29° / 21°
15 Сен 31° / 21°

Наши деньги
1 USD   =   1.7009 AZN
1 EUR   =   2.0335 AZN
1 RUB   =   0.0297 AZN

Новостная лента

Посольство в Москве отвечает на обвинения против Полада Бюльбюльоглу
В солдата в Сальянской тюрьме стрелял сослуживец Заявление военной прокуратуры
Закир Гасанов встретился в Израиле с семьей Национального героя Азербайджана фото
На юге России проходят масштабные учения
Главе бельгийского города перерезали горло
Клинтон: «Путин хотел, чтобы я проиграла на выборах»
Минобороны России об усилении террористической угрозы на юге СНГ
Ильхам Алиев принял верительные грамоты послов фото
Шакалы напали на свадебную церемонию в Агдаше Пятеро пострадавших
В Турции арестованы десятки экс-сотрудников разведки
Молодежь собралась на военно-патриотическом форуме в Агдаме фото; обновлено
Полиция и пограничники пришли в отель Саакашвили
Эрдоган: «Я не встречался с Асадом»
СМИ назвали любимый футбольный клуб Ким Чен Ына
Американец застрелил спящую мать из-за отказа оставить дома щенка
Путин снова идет в президенты
Назарбаев поднял по тревоге армию
Азербайджанские позиции обстреляли из пулеметов
А теперь Лейла Юнус предстала перед французским судом взгляд во Францию
В Челябинске задержали 200 азербайджанцев криминальные войны
Сын бин Ладена берет власть в руки наш комментарий
"ОДКБ не поможет, если Азербайджан начнет войну" убеждены в Армении
Леонид Гозман: «Карабахская проблема стала такой же неразрешимой, как и палестинская» эксклюзив
Армяне украли и грузинский танец haqqin.az из Грузии
Государственную Трудовую инспекцию де-факто распустили мнения и оценки
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться